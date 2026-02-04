سوريا توقع اتفاقية تعاون مع شيفرون لتطوير أول حقل بحري

وقعت الشركة السورية للبترول اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بدمشق مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون إنترناشيونال وشركة قطرية لتطوير أول حقل للنفط والغاز البحري في البلاد، وفقاً الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقالت "سانا" إن الاتفاق يشمل العقد المبرم مع شيفرون وشركة باور إنترناشيونال هولدينج تغطية الأعمال التمهيدية في حقل طاقة بحري يقع في البحر الأبيض المتوسط.

وستظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة شهرين، ومن المتوقع أن تتبعها العقود الرسمية والأعمال التشغيلية بعد انقضاء هذه المدة.

وذكر مسؤولون سوريون أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ودعم التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى دفع عجلة الاستكشاف والحفر في المناطق البحرية.