لقاء بوتين والشرع.. من لغة الرصاص إلى حوار الاقتصاد والإعمار

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن التقدم يجب أن يستمر.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لقد تمكنا أيضاً من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، حيث بلغ النمو أكثر من 4%، قد لا يكون هذا طموحاً بالقدر الذي نتمناه، ولكنه يبقى تقدماً كبيراً، وعلينا بالتأكيد الحفاظ على هذا التوجه المتميز"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع: "الآن، في ظل الواقع الجديد، وبفضل جهودكم، وبالأخص جهودكم، تتطور العلاقات بين سوريا وروسيا". وأضاف بوتين: "منذ الزيارة الأخيرة إلى موسكو هناك لجان مختلفة تعمل في مختلف المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأكد بوتين أن ممثلي قطاع البناء الروسي مستعدون للتعاون لإعادة إعمار سوريا، وقال: "أعلم أن هناك الكثير مما يجب إعادة إعماره في سوريا، ولدينا المقاولون الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا الجهد المشترك".

وتابع بوتين: "لقد تابعنا عن كثب جهودكم لاستعادة وحدة الأراضي السورية، وأود أن أهنئكم على الزخم الذي تكتسبه هذه العملية، لطالما دعونا إلى استعادة وحدة الأراضي السورية، وأنتم تعلمون ذلك، وندعم جميع جهودكم في هذا الاتجاه".

وأكمل: "آمل أن يكون دمج منطقة الفرات خطوة حاسمة في هذا المسار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في استعادة وحدة أراضي سوريا ككل".

وأضاف: "روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ ويجب الحفاظ عليه".

وفي السياق ذاته، قال الشرع: "سوريا خلال العام الماضي مضت بخطوات كثيرة وتجاوزت مراحل وعقبات عدة وكان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية".

وأشار الشرع إلى أن روسيا لها دور تاريخي في وحدة واستقرار سوريا والإقليم بأكمله.

وقال: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".

وأضاف: "سعيد جدا بهذه الزيارة الثانية لموسكو. وهناك الكثير من المواضيع المشتركة بين سوريا وروسيا ونأمل أن نتباحث فيها بالتفصيل خلال هذا اللقاء المثمر".

يذكر أن هذه الزيارة هى الثانية التي يقوم بها الشرع، إلى موسكو خلال أقل من أربعة أشهر، ومن المتوقع أن تنصب على مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وكانت زيارة الشرع الأولى في أكتوبر الماضي.