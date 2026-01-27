الشرع يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء

يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا الأربعاء، بحسب ما أعلن الطرفان، في ثاني لقاء يجمعهما منذ الإطاحة في العام 2024 ببشار الأسد الذي كان حليف موسكو.

وأعلن الكرملين في بيان الثلاثاء أن "المحادثات يتوقع أن تتناول وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط"، وأكدت وكالة الأنباء السورية الزيارة.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى موسكو للحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، وفي ظل رغبة السلطات السورية تسلّم بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا منذ الإطاحة به.

ويأتي أيضا في وقت تعمل السلطات الجديدة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ولا سيما المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد".