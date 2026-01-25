وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع "قسد" 15 يوماً

أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمدة 15 يوما أخرى، بعد ساعات من انتهاء هدنة دامت 4 أيام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن التمديد يأتي دعماً لعملية للقوات الأمريكية لنقل سجناء "داعش" المحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى مراكز احتجاز في العراق.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمديد وقف إطلاق النار.

وذكرت في بيان: "تؤكد قواتنا التزامها بالاتفاق، مما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتوفير الظروف الضرورية للاستقرار".

وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية و(قسد) فقدت فيها الأخيرة أجزاء شاسعة من المنطقة التي كانت تسيطر عليها.

وكانت الحكومة السورية قد وقّعت في مارس الماضي اتفاقاً مع قوات (قسد) يقضي بتسليم أراض خاضعة لسيطرتها، ودمج مقاتليها ضمن القوات الحكومية في نهاية المطاف.