سوريا..تصعيد ميداني بعد الهدنة واتهامات مباشرة لـ«قسد»

مع مرور ساعات على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات السورية الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن تنظيم «قسد» يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة السورية، متهمة التنظيم باستهدافات أبرزها استهداف مقر عسكري يحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية (موقع سابق لقسد)، اليوم، داخل معبر اليعربية بريف الحسكة.

واعتبرت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريح لـ«سانا»، هذه الأفعال «تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم وضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط»، حسب تعبيرها. إلى ذلك، أشارت وزارة ‍الدفاع إلى مقتل سبعة جنود في هجوم بطائرة مسيرة نفذته«قسد» في ريف الحسكة بشمال شرق ⁠البلاد.

ولفتت إلى أن الهجوم استهدف معملا ‭«‬لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة‭»‬ عثر عليه الجيش قرب معبر اليعربية في ريف الحسكة. وأضافت «بعد عثور الجيش على المعمل بدأت ‌القوات بتمشيطه وتأمينه فورا، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية»، ‍مما أدى لانفجاره ومقتل سبعة من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه

بالتزامن اتهم الجيش السوري «قسد» بزرع ألغام وعبوات في محافظات الرقة ودير الزور وشرق حلب. وأعلنت هيئة العمليات في الجيش مقتل عدد من المدنيين والعسكريين نتيجة ألغام زرعها تنظيما «قسد» و«بي كيه كيه» في مناطق بالرقة ودير الزور وشرق حلب.كما حثت السكان على عدم الدخول إلى مواقع قوات قسد أو أنفاقها، مؤكدة أن القوات الكردية «فخخت الأبواب والممرات والأنفاق ووضعت عبوات على أشكال صخور وطوب بناء،

وعمدت إلى تشريك الأثاث المنزلي والسيارات بمعظم مواقعهم السابقة إضافة للبيوت التي كانوا يتمركزون فيها وقرب الطرق.

من جهته حذر وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، من تنفيذ«قسد» عمليات اعتقال تعسفية.وقال أبو قصرة، اليوم الأربعاء،«بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار، بدأت قسد بعمليات اعتقال تعسفية في محافظة الحسكة»، وفق ما نقلت وكالة«»سانا».

كما شدد على أن قيام قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل. وحث قسد على إيقاف هذه الاعتقالات فوراً وإطلاق سراح جميع الأهالي.