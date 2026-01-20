الرئاسة السورية: التوصل إلى تفاهم مع "قسد" بشأن الحسكة

أعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء عن التوصل إلى تفاهم مع الأكراد حول مصير المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا "تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة"، مانحة قسد "أربعة أيام للتشاور" من أجل وضع "خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا".

وأضافت أنه في حال الاتفاق، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي...والقرى الكردية"، على أن يقترح قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة.



