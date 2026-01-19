محافظات سوريا الشرقية تعود لسلطة الدولة

حسمت دمشق ملف المحافظات الشرقية الثلاث: دير الزور والحسكة والرقة، باتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» يقضي بوقف إطلاق النار وعودة المحافظات الثلاث إلى سلطة الدولة، وبسط سلطتها عليها. وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار توافق عليه مع «قسد»، وأن الاجتماع المتفق عليه مع قائد «قسد»، مظلوم عبدي، تم تأجيله إلى اليوم، وشدد على أن كل الملفات العالقة سيتم حلها. وأضاف أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الثلاث.

وتتضمن بنود الاتفاق، إضافة لوقف إطلاق النار الشامل والفوري، انسحاب التشكيلات العسكرية لـ«قسد» إلى شرق الفرات، وتسليم المحافظات والمعابر الحدودية وحقول النفط للحكومة بالكامل فوراً، ودمج عناصر «قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، واعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية. وأحكم الجيش السوري، أمس، سيطرته على مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها، أبرزها سد الفرات، إحدى أكبر منشآت الطاقة الكهرومائية، وحقل العمر أكبر حقول النفط في البلاد.