دمشق تخطط لعمل عسكري لدفع الأكراد للتفاوض

قالت مصادر مطلعة، إن القوات السورية تتأهب لمهاجمة بلدات في الشمال والشرق يسيطر عليها مقاتلون أكراد، وذلك للضغط على الأكراد الذين يطالبون بالحكم الذاتي لتقديم تنازلات في محادثات وصلت إلى طريق مسدود مع الحكومة في دمشق.

ويسلط التهديد بتجدد العمل العسكري الضوء على اتساع الخلاف بين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تعهد بإعادة توحيد البلاد الممزقة تحت قيادة واحدة بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً، وبين السلطات الكردية الإقليمية التي تشعر بالقلق من إدارته.

من جهة أخرى، يزور الرئيس السوري برلين الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس، فيما تسعى ألمانيا إلى رفع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين، رغم القلق بشأن تواصل الاضطرابات في بلادهم. ومن المقرر أن يلتقي الشرع أيضاً الرئيس فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته الأولى إلى ألمانيا منذ الإطاحة بالنظام السابق.