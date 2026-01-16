«قسد» تغلق المعابر مع مناطق الحكومة السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، إغلاق جميع المعابر مع مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية في الطبقة، والرقة، ودير الزور، حتى إشعار آخر، فيما قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن حكومته تسعى لإشراك الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان، وذلك في رسائل طمأنة للمكون الكردي بعد الاشتباكات في مدينة حلب والتوتر في شمال شرقي البلاد.

وقالت «قسد» في بيان، إن «معابر الطبقة والرقة ودير الزور مغلقة حتى إشعار آخر»، بسبب ما وصفته بـ«التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المعابر».

وأضافت «قسد» أن قرارها جاء «بناء على ما أقدمت عليه حكومة دمشق من إغلاق للمعابر من طرفها، وما رافق ذلك من توتر أمني متصاعد». واتهم سكان في ريف حلب الشرقي «قسد» بـ«منع ذويهم في قرى قريبة من الخروج إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية».

وبثت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» مشاهد جوية تظهر وضع حواجز لمنع مرور أهالي منطقة دير حافر ومسكنة في شرقي حلب، عبر الممر الإنساني نحو مناطق سيطرة الدولة السورية.

إلى ذلك، قال الشرع في مقابلة بثتها في قناة «الإخبارية» السورية الرسمية إن «المكون الكردي مندمج مع الحالة السورية، ونريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان، لكن حزب العمال الكردستاني يريد حرمانهم من فرص التنمية».