سوريا.. عودة الحياة لطبيعتها في حي الأشرفية بحلب

وسط الشظايا والزجاج المتناثر، يتفقد سكان حي الأشرفية في مدينة حلب منازلهم الأحد بعد اشتباكات دامية استمرت أياما، بينما بقي حي الشيخ مقصود المجاور الذي شهد أعنف المعارك، مغلقا.

ويروي تاجر الملابس يحيى الصوفي (49 عاما)، كيف غادر منزله في الأشرفية تحت النار.

ويقول بينما تفقّد العمّال وهم يقومون بسدّ كوة في الجدار خلّفتها المعارك "كنا نجلس في منازلنا بأمان، وفجأة بدأ ضرب (إطلاق) رصاص قوي، تركنا بيوتنا تحت الرصاص ونزحنا".

ويضيف "عدنا ووجدنا البيت وقد ملأت الفتحات جدرانه... بعدما هدـ الوضع اليوم عدنا لنصلح الفتحات بالجدران، والماء والكهرباء".

واندلعت الاشتباكات الثلاثاء في الشيخ مقصود والأشرفية، وأدت بحسب السلطات، إلى نزوح 155 ألف شخص من الحيين اللذين تقطنهما غالبية كردية.

وطغى السواد على جدران المباني في الحي، بينما شقت نسوة طريقهن تحت المطر بين سيارات محترقة جراء الاشتباكات، ومعهن أطفال حمل بعضهم أغطية وأكياسا، عائدين الى منازلهم التي فروا منها جراء القتال.

وفي ظل انتشار القوات الأمنية السورية عند المدخل الرئيسي للحي، تفقّد بعض العائدين أيضا أبواب بيوتهم التي تكسّرت ونوافذها التي حطّمها الرصاص.

ومن العائدين، عبد القادر ستر (34 عاما) الذي يتنقل على كرسي متحرك وضع عليه أمتعته.

ويقول الرجل "خرجت منذ اليوم الأوّل، ولجأت إلى أحد المساجد" في المدينة، مضيفا "خرجنا بملابسنا بسرعة... والآن عدنا لتفقّد المنزل".

وفي حين غادر كثر الحيّ، بقي عمار عبد القادر (48 عاما) مع عائلته.

ويقول أمام الصيدلية حيث يعمل "كان هناك خوف من القصف، وأغلب الناس خرجت لكن بقيت انا وعائلتي والتجأنا للغرف الداخلية".

ويضيف "عادت الأشرفية الآن لحياتها الطبيعية والأمور جيدة والناس تعود لمنازلها".

وفي وقت تعود الحياة تدريجيا إلى حيّ الأشرفية، بقي الشيخ مقصود مغلقا أمام السكان، وتحصّن المقاتلون الأكراد في هذا الحي إلى أن أعلنت السلطات فجر الأحد ترحيلهم منه نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية أن الشيخ مقصود ما زال "منطقة عسكرية مغلقة".

ودخلت سيارات إسعاف إلى الحي، في وقت تواصلت عمليات التمشيط التي أعقبت خروج آخر دفعة من المقاتلين.

وأدّت أعمال العنف إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 129 بجروح، وفق ما نقلت وكالة سانا الرسمية عن مدير الصحة في حلب.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المعارك أسفرت عن مقتل 45 مدنيا و60 مقاتلا من الطرفين.