الجيش السوري ينهي معركة حلب بإخراج مقاتلي «قسد»

أنهى الجيش السوري معارك حلب بإخراج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من شمال المدينة بعد أيام عدة من الاشتباكات الدامية.

ونقلت حافلات مساء أمس مقاتلي «قسد» من حي الشيخ مقصود في شمال حلب إلى شمال شرق البلاد تحت إشراف وزارة الداخلية، بعد أن أعلن مقاتلو «قسد» استسلامهم في مستشفى ياسين الذي تحصنوا فيه.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن تنظيم «قسد» استهدف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة.

وأعلنت الوكالة إصابة أربعة مدنيين جراء استهداف «قسد» أحياء المدينة بمسيرات انتحارية.

وكان الجيش السوري أعلن أنه علق كافة عملياته في حي الشيخ مقصود اعتباراً من الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، على أن يتم ترحيل عناصر «قسد» إلى مدينة الطبقة.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية محدودة لتطبيق القانون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مؤكدة أن العملية ليست حملة عسكرية ولا تهدف إلى تغيير ديموغرافي أو استهداف أي فئة سكانية على أساس عرقي أو ديني.