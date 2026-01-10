«قسد» ترفض الانسحاب من حلب وأمريكا تضغط لإنهاء القتال

رفضت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، الانسحاب من مدينة حلب، بعدما أعلنت السلطات السورية وقف إطلاق النار في المدينة، وعزمها إجلاءهم منها نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، بعد أيام من الاشتباكات الدامية بين الطرفين.

وأرغمت المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وعناصر «قسد» نحو 30 ألف عائلة على الفرار، وفق الأمم المتحدة. وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف لإطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بمغادرة المدينة بحلول صباح الجمعة، وتعهدت بـ«ضمان عبورهم بأمان حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد».

وكتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، عبر منصة «إكس»، أمس: «ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب»، مؤكداً العمل «بجهد على تمديد وقف إطلاق النار».