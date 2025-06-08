ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

رمى الحجاج ثاني أيام عيد الأضحى، أول أيام التشريق، الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً لهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم. ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس» جاء ذلك وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة، وإجراءات تنظيمية دقيقة، سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الرمي جاءت وفق خطة تفويج محكمة، نُفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء يسودها الطمأنينة والسكينة. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، لإكمال نسكهم، مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد.

ودعت وزارة الداخلية السعودية الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام. وشدد الناطق الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، في تصريح صحفي، على ضرورة الالتزام بجداول التفويج، ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل.

وحض الناطق الحجاج، الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم. وأكد العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية، وفق الخطط المعتمدة لسلامة ضيوف الرحمن حتى إتمام مناسكهم، وعودتهم إلى ديارهم بسلام. كما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير خدمة حفظ الأمتعة للحجاج، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كاشفة عن تحديد 4 مراكز لحفظ الأمتعة.