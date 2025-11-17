مصرع 45 معتمراً هندياً في حادث تصادم مأساوي قرب المدينة المنورة

باشرت إدارة المرور السعودي في منطقة المدينة المنورة، صباح الاثنين، حادثاً مرورياً مروّعاً نجم عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة تقل معتمرين، بحسب بيان مقتضب نُشر عبر منصة "إكس"، أكدت فيه الجهات المختصة تعاملها الفوري مع الحادث واستكمال الإجراءات النظامية.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشرطة الهندية أن الحادث أسفر عن مصرع 45 معتمراً هندياً، بينما نجا شخص واحد فقط من أصل 46 كانوا على متن الحافلة.

وقال في. سي. ساجانار، المفوض العام لشرطة حيدر آباد التي ينحدر منها معظم الضحايا، إن "الحادث مؤلم للغاية"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تؤكد وقوعه ليلاً بالقرب من المدينة المنورة.

من جانبه، نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضحايا في منشور على منصة "إكس"، معرباً عن "حزن عميق إزاء الحادث المأساوي"، وموجهاً التعازي لأسر المتوفين، وداعياً بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد مودي أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تعملان بالتنسيق مع السلطات السعودية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة اللازمة.