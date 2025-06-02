إجراءات وضوابط سعودية لإنجاح موسم الحج

تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات وضوابط لضمان نجاح موسم الحج لهذا العام، وتأمين السلامة والراحة لضيوف الرحمن.

وأكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو مخالفة الأنظمة، وسيواجه ذلك بإجراءات صارمة دون تهاون خلال الحج، وأجدد على الجاهزية التامة لكافة قطاعات قوات أمن الحج واستعدادها لتنفيذ المهام.

وأوضح الفريق البسامي خلال كلمته في المؤتمر الصحافي لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية أمس، «أن جميع المواقع تم تهيئتها لإدارة الحشود بهدف تقليل الازدحام والحفاظ على الطاقة الاستيعابية الآمنة للطرق وداخل المشاعر المقدسة».

ولفت إلى أن المركز تم تزويده بأحدث التقنيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير نظام متكامل لتلقي البلاغات وطرق التصعيد. وكشف أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلناً عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.

وأشار إلى أن «الأمن العام ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي»، مبيناً «أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفاً لا يحملون تصاريح الحج».

وأكد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، الفريق ركن محمد العمري، أن جميع الجهات الأمنية تعمل كفريق واحد لضمان أمن الحج وتيسير أداء الحجاج لمناسكهم بسهولة ويسر.

مخالفة الأنظمة

وحذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح. وأوضحت أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال «بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج من دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات».

ويواصل الحجاج من مختلف أنحاء العالم التوافد إلى المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام. وخلال أداء «طواف القدوم» لدى وصولهم إلى مكة المكرمة عبّر بعض الحجيج عن سعادتهم الغامرة لأنهم سيؤدون أخيراً هذه الفريضة لأول مرة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، بلغ مليوناً و396 ألفاً و644 حاجّاً، وذلك حتى نهاية أمس.

تحذير من الحرارة

إلى ذلك، حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الحجاج من الخروج من الخيام من الساعة «10 صباحاً» وحتى الرابعة عصراً للحفاظ على سلامتهم مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها «كثفت جهودها وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة، في إطار الحفاظ على سلامة الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة».

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة «10 صباحاً» وحتى «الرابعة عصراً»، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظاً على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.