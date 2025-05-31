المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.

لكن قاضية فيدرالية في بوسطن في شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

ويُعد قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، موقتاً ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.

ولم يحمل قرار المحكمة توقيعاً أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين، كنتاجي براون جاكسون، وصونيا سوتومايور، اللتين حذرتا من تداعيات مدمرة لاقتلاع حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية.

وفي 19 مايو، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية الموقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى.

مشيراً إلى غزو الولايات المتحدة من قبل من أسماهم مجرمين من الخارج، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاماً قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

على صعيد آخر، أعلن ترامب أنه سيودع مستشاره الملياردير، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقاً، لأنه سيكون دائماً معنا، يساعدنا على طول الطريق».