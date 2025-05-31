المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.
لكن قاضية فيدرالية في بوسطن في شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وفي 19 مايو، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية الموقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى.
مشيراً إلى غزو الولايات المتحدة من قبل من أسماهم مجرمين من الخارج، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاماً قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.