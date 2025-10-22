أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً للسعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

جاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بعد وفاة مفتي عام البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في 23 سبتمبر الماضي.

