محمد بن سلمان: غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم "الأربعاء" امام أعضاء مجلس الشورى أن المملكة ترفض وتدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر، مؤكدا أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الشورى، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن "أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان".

وأوضح ولي العهد السعودي "سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حدود". مؤكدا أننا "نرفض وندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر". وشدد "أن السعودية تقف مع دولة قطر الشقيقة في كافة إجراءتها بلا حد ونسخر كافة إمكاناتها".

وقال إن "المبادرة العربية للسلام مسار غير مسبوق لإنشاء الدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "جهود المملكة أثمرت في إيجاد دعم دولي لحل الدولتين".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة، وإذ نشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة نكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة".

ومن ناحية أخرى، أعرب ولي العهد السعودي عن الأمل "أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان".