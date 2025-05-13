ترامب في السعودية.. صفقات واستثمارات ضخمة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات تجارية وعسكرية وتكنولوجية عملاقة خلال زيارته إلى السعودية في حصيلة هي الأعلى في التاريخ شملت قطاعات واعدة وخلق مئات الآلاف من الوظائف.

رحّب ترامب بالوعد الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باستثمار 600 مليار دولار الولايات المتحدة، ومازح أن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار.

ووقع ترامب وولي العهد السعودي اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" لم تعلن تفاصيلها على الفور. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.

تضمنت الاتفاقيات أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، بقيمة تقارب 142 مليار دولار"، لتزويد السعودية بمعدات قتالية متطورة من أحدث ما أنتجته أمريكا في الصناعات العسكرية.

وذكرت مصادر مطلعة أن أمريكا والسعودية بحثتا احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 المقاتلة إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة بقيمة مليارات الدولارات، بشرط أن تتم عمليات التسليم خلال فترة ولاية ترامب.

وأعلنت شركة "داتا فولت" السعودية "عن خططها لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة وذلك غداة إعلان الرياض إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم "هيوماين".

وفق وكالة بلومبرغ، يعتزم صندوق الثروة السيادي السعودي طلب شراء 30 طائرة بوينج 737 ماكس لصالح شركة (آفي ليس) التي تؤجر الطائرات لـ 48 شركة طيران على مستوى العالم.