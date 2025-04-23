السعودية: قرار منع دخول المُقيمين لمكة دون تصريح يدخل حيز التنفيذ اليوم

ضمن إجراءاته التنظيمية لموسم الحج هذا العام، بدأ الأمن العام السعودي، الأربعاء، منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» الصادرة منها، وتصريح «حج» أو عمل خلال الموسم من الجهات المعنية.

وأوضح منشور على حساب الأمن العام السعودي في منصة «X»، أن المخالفين سيتم إعادتهم والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة من حيث أتوا، مبيناً أن إصدار تصريح الدخول للمقيمين العاملين في موسم الحج يتم إلكترونياً بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الموحدة عبر «أبشر» و«بوابة مقيم».

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أقرّتْ مؤخراً، عدة ترتيبات وإجراءات استباقية لموسم حج هذا العام؛ بهدف المحافظة على سلامة الحجاج، وأدائهم الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة، مُشدِّدة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء، فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، مع السجن 6 أشهر، والترحيل، على كل وافد يتأخر في مغادرة السعودية بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

في الإطار ذاته، شددت وزارة السياحة السعودية على منع مرافق الإيواء في مكة من تسكين الحجاج الذين لا يحملون تصريحاً نظامياً، بدءاً من 29 أبريل حتى نهاية الموسم، وأوضحت أن من يخالف هذا القرار سيُعرّض نفسه للعقوبات النظامية، مؤكدةً حرصها على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الحجاج.