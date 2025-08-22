وسام المؤسس ومليون ريال للسعودي ماهر الدلبحي "بطل الشاحنة المشتعلة"

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح المواطن السعودي ماهر الدلبحي، الذي قاد شاحنة مُشتعلة بعيدًا عن محطة وقود، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى ومكافأة مالية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "بناء على ما رفعه ولي العهد السعودي (وجّه الملك سلمان) بمنح المواطن ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال "266 ألف دولار"، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، مما أسهم في تجنب مخاطر عالية".

وثمّنت أسرة المواطن ماهر الدلبحي التكريم، عادة إياه وسام شرف، وامتدادًا راسخًا لما توليه القيادة من اهتمام وتقدير بمواطنيها وما يبذلونه من تضحيات في شتى المجالات.

وجذب موقف ماهر الدلبحي انتباه مستخدمي الشبكات الاجتماعية، الذين أشادوا بشجاعته في قيادة الشاحنة المشتعلة.

وأُصيب الدلبحي بحروق أثناء إنقاذه مركبة محترقة بجوار محطة وقود في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.