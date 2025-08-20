تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة "نسك عمرة" التي تمكّن الراغبين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم إلكترونياً، وذلك عبر المنصة (umrah.nusuk.sa)، دون الحاجة لأي وسيط.

وتعد الخدمة الجديدة إضافة نوعية تتيح للمعتمرين اختيار باقات متكاملة أو خدمات منفصلة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق احتياجاتهم. كما توفر المنصة واجهة استخدام حديثة تدعم سبع لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة لضمان تجربة رقمية سهلة وسلسة.

وأكدت الوزارة أن "نسك عمرة" تقدم خيارات دفع متنوعة وتغطي جميع المراحل من التقديم وحتى إصدار التأشيرة إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل رحلة المعتمرين ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر رفع جودة الخدمات واستقبال أعداد أكبر من المسلمين لأداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة.