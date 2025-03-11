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الشرق الأوسط

محادثات جدة تبدأ اليوم وأوكرانيا تعرض هدنة بالبحر والجو أولاً

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وكالات

عواصم

تنطلق اليوم في جدة المحادثات الأوكرانية الأمريكية بشأن البحث في مفاوضات السلام المستقبلية لإنهاء الحرب مع روسيا وعشية المفاوضات عرضت أوكرانيا هدنة في البحر والجو أولاً.

وأفاد مسؤول أوكراني بأن كييف ستقترح هدنة بالبحر والجو خلال المباحثات. 

وقال: «هذان الخياران لوقف إطلاق النار يسهل تطبيقهما ومراقبتهما ومن الممكن البدء بهما».

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الرياض، أمس، للتمهيد للمحادثات.

وقال الرئيس الأوكراني إنه «لن يحضر المحادثات». وأضاف: «نحن ملتزمون تماماً بالحوار البناء، ونأمل في مناقشة القرارات والخطوات اللازمة والاتفاق عليها».

وتابع: «هناك مقترحات واقعية. والمهم هو التحرك بسرعة وفعالية». 

وقال روبيو وهو في طريقه إلى السعودية: «متفائلون بالاجتماع وممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر». 

وتابع: «يمكن البدء بهدنة ومن ثم الانتقال إلى التفاوض».