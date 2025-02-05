السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

أكدت السعودية الأربعاء أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، وفق ما أفاد بيان عن وزارة الخارجية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن التطبيع مع المملكة "سيتم".

وقالت الخارجية في بيان الأربعاء إن "السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مضيفة "أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

ودفع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن من أجل إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

وكانت الرياض قد أوقفت محادثات أولية بشأن هذه المسألة في وقت مبكر من اندلاع الحرب في غزة، ثم شددت موقفها مع استمرار الحرب.

وصدر بيان الخارجية السعودية سريعا في أعقاب تصريح لنتانياهو اعتبر فيه أن السلام بين إسرائيل والمملكة "ليس ممكنا فحسب، بل أعتقد أنه سيتم".

ولا تزال حكومة نتانياهو تعارض حل الدولتين المدعوم دوليا.