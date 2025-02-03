السعودية وألمانيا توقعان مذكرة لإنشاء جسر للهيدروجين الأخضر

وقعت السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم إنشاء "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر"، بين شركة أكوا باور وشركة "سيفي" الألمانية، وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.

والتقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض مساء الأحد، وزير المالية الألماني يورج كوكيس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية"واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين، في مجالات الطاقة، وجهود البلدين المتعلقة بالهيدروجين النظيف، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في هذا الشأن، في عام 2021.

وبعد الاجتماع، شهد وزير الطاقة ووزير المالية الألماني توقيع مذكرة تفاهم "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر"، بين شركة أكوا باور وشركة "سيفي" الألمانية؛ وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.