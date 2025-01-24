وزير خارجية السعودية في بيروت للمرة الأولى منذ 15 عاماً

حل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ببيروت، في أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى للبنان منذ حوالي 15 عاماً، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون قال بن فرحان، إن «المملكة تقف مع لبنان وشعبه وتنظر بتفاؤل للوضع في لبنان»، مشدداً على مواصلة «المملكة الوقوف بجانب لبنان»، ومؤكداً «على أهمية الإصلاحات» موضحاً أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان.

وقال: «بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار»، مؤكداً على ثقة المملكة «بقدرة الرئيس عون ورئيس وزرائه على تحقيق الاستقرار».

وقال بن فرحان قبيل زيارته لبنان، إن انتخاب عون يعدُّ «أمراً إيجابياً للغاية». وأضاف خلال تصريح صحفي: «نحن بحاجة لنرى عملاً حقيقياً، ولرؤية إصلاح حقيقي. سنحتاج إلى رؤية التزام تجاه لبنان الذي يتطلع إلى المستقبل وليس إلى الماضي، حتى نتمكن من رفع مستوى التزامنا».



.