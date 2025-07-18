محمد بن سلمان يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث في سوريا

رحب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بإجراءات الرئيس السوري أحمد الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سوريا، معرباً عن ثقة المملكة بقدرة الحكومة السورية بقيادة الشرع على تحقيق الأمن والاستقرار لسوريا.

جاء ذلك، في أثناء اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "الخميس"، من الرئيس السوري أحمد الشرع، إذ أشاد ولي العهد السعودي بجهود الرئيس الشرع التي يبذلها لاستمرار سوريا في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة البلاد، وسلامة أراضيها، وتعزيز وحدتها الوطنية، وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري، وتلاحمه وعدم السماح لأي بوادر فتنة تزعزع أمنه واستقراره، وفقاً لوكالة أنباء السعودية، "واس".