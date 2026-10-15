أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ​إعادة جدولة القمة التي كانت مقررة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في 24 أكتوبر تشرين ⁠الأول في الرياض.

وقال في ‌بيان: "نظراً لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين ‌الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ‌الملك خالد الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، ‌تعلن الأمانة العامة لمجلس ‌التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية... ​إلى موعد آخر يتم ‌التوافق عليه ​لاحقاً بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي".