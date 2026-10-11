أوزبكستان تدين هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض وتدعو إلى وقف التصعيد

أدانت أوزبكستان بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية، في بيان، إنها تلقت بصدمة بالغة أنباء الهجوم الذي وصفته بالمميت، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة دعم بلادها الثابت لسيادة المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، مشددة على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.

وأضافت أن حماية أرواح المدنيين وضمان سلامة المنشآت الحيوية يجب أن تظلا أولوية قصوى، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وحثت أوزبكستان الأطراف المعنية على تسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الخارجية الأوزبكية تضامن بلادها مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، مؤكدة التزام طشقند بدعم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.