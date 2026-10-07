السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مطاري أبها والملك خالد

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيمتين من الجنسيتين الجزائرية والمغربية في اعتداء استهدف مطار أبها الدولي، فيما توفي مقيم من الجنسية السودانية في اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وقد نتج عن الاعتداء على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية و 28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية؛ تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.

فيما أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و 8 إصابات منها خمسة مواطنين، ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.

كما تم بشكل فوري نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية.