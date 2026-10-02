التحالف: الحوثيون استهدفوا محطة كهرباء في المدينة المنورة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن جماعة الحوثي استهدفت ​هذا الأسبوع محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة، لكن دون التأثير في شبكة الكهرباء.

وذكر التحالف أن نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان ⁠الذي وقع الثلاثاء، من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة، مشيراً إلى أن المحطة تغذي المسجد النبوي بالكهرباء.

وأضاف التحالف ​أن هجوم المدينة المنورة يأتي ​في إطار محاولات ⁠متكررة من جانب الحوثيين لاستهداف الحرمين الشريفين واستفزاز المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكد الناطق باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية، بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت السعودية أعلنت قبل أسبوعين أنها اعترضت ودمرت إلى الجنوب من مكة المكرمة طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون قبل أن تدخل المجال الجوي المحظور لمكة. ووصف التحالف تلك الواقعة بأنها ثاني محاولة من قبل الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة منذ العام 2017.