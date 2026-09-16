منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات "الآثمة" للحوثيين على مكة المكرمة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء ما وصفته بـ"الاعتداءات الآثمة" التي نفّذها الحوثيون اليمنيون على مكة المكرمة، وهي اتهامات نفتها الحركة.

وقالت المنظمة في بيان نشر على حسابها في منصة إكس "تدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية".

وجاء بيان المنظمة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة قال إن الحوثيين أطلقوها في اتجاه مكة، فيما رفضت الحركة رواية المملكة ووصفتها بأنها "كذبة ممجوجة استهلكن سابقا".