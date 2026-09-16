هجمات حوثية والسعودية تؤكد حقها في الدفاع عن السيادة

وزير الطاقة الأمريكي: النفط سيعود للتدفق عبر خط الأنابيب السعودي الحيوي في غضون أيام
ورُفعت التحذيرات سريعاً دون الإعلان - حتى الآن - عن ما إذا كانت أي مقذوفات قد سقطت.
أكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس.
وشدد المجلس خلال الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة المتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.
كما دعا اليمن إلى موقف دولي حازم لوقف اعتداءات الحوثيين على السعودية، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتعكس إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين وترويع الآمنين وتوسيع دائرة التصعيد.
وأتى الموقف المشترك خلال زيارة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب.
وفي بيان للرئاسة المصرية بعد استقبال السيسي لمحمد بن سلمان، أكد الجانبان الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر، حيث شدد الرئيس المصري على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.
وأكد إدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة، مع الإشارة إلى أن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة ويوجد بينهما تفاهم مطلق.
تبادل معلومات
وأضاف المسؤول طالباً عدم كشف هويته، أن القيادة المركزية الأمريكية أنشأت فريق عمل متخصصاً مهمته تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية، مشيراً إلى تمسك القيادة العسكرية بتحالف أمني قوي مع الشركاء السعوديين في مواجهة التحديات الإقليمية.
تدفق نفط
وأضاف رايت على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين في هيوستن: لا يزال الأمر يخضع لتقييم مفصل، لكني أعتقد أن الأمر سيقاس بالأيام، مشيراً إلى أن السعودية تتخذ خطوات لنقل المزيد من النفط عبر مضيق هرمز بمساعدة الجيش الأمريكي.