73 مصاباً في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران جنوبي المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للاستهداف، ما تسبب في اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، وقد أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي نتج عنها إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.

وأكدت السعودية حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وحذرت من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وطالبت بالوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتهديد أمن الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722.

كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي اليمنية فتحت على نفسها باباً لا تحتمله.

وفي تفاصيل الاستهدافات، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح أمس للاستهداف، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الجهات المختصة باشرت التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما باشرت الفرق الميدانية أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.

وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدنيين ومنشآت وأعياناً مدنية في جنوب السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وتوالت الإدانات العربية للهجمات، إذ أعلنت مصر والأردن والبحرين وقطر والكويت ولبنان والبرلمان العربي تضامنها مع السعودية، ورفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد أمن الملاحة البحرية، فيما دعت مواقف عدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات وحماية أمن واستقرار المنطقة.