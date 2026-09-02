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الشرق الأوسط

السعودية.. تعرض ناقلة لحادث أمني بمضيق هرمز ووفاة اثنين من الطاقم

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وكالات

رويترز

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري السعودية (البحري)، اليوم الأربعاء، وفاة اثنين من بحارة ناقلتها "سدر" التي تعرضت لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أول أمس الاثنين .

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن ناقلتها سدر تعرضت أول أمس الاثنين لحادث أمني اثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية .

وأشارت إلى أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة وتنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب .

وأكدت أن سلامة موظفيها وراحتهم تظل على رأس أولوياتها ، مؤكدة التزامها بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة.