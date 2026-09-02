السعودية.. تعرض ناقلة لحادث أمني بمضيق هرمز ووفاة اثنين من الطاقم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري السعودية (البحري)، اليوم الأربعاء، وفاة اثنين من بحارة ناقلتها "سدر" التي تعرضت لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أول أمس الاثنين .

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن ناقلتها سدر تعرضت أول أمس الاثنين لحادث أمني اثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية .

وأشارت إلى أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة وتنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب .

وأكدت أن سلامة موظفيها وراحتهم تظل على رأس أولوياتها ، مؤكدة التزامها بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة.





