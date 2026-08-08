الإمارات تدين هجوم الحوثيين على نجران السعودية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للهجوم الذي أسفر عن إصابة 11 مدنياً.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وفيما أدانت دولة قطر الهجوم، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الحوثية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات، ووصف أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الهجوم بأنه إرهابي وينتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران جراء اعتداءات حوثية باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت الأعيان المدنية.