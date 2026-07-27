السعودية تدعو الحكومة العراقية إلى منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان

أدانت السعودية اليوم الاثنين، بـ "أشد العبارات"، ما تعرضت له من اعتداءاتٍ، مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم: "وإذ تؤكد المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان،فانها تشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي صرح ، في بيان نشره على صفحته بمنصة إكس اليوم، بأن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض".

وأوضح أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية و"نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين".