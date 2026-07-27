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الشرق الأوسط

السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات القادمة من الأراضي العراقية

  • "الدفاع السعودية": المملكة تؤكد حقها في الرد عقب اعتراض مسيرات قادمة من العراق
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وكالات

أكدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وجاء ذلك عقب اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية، وفق بيان رسمي.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي ، في  البيان الذي نشره على صفحته بمنصة إكس اليوم ، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

  وأوضح أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.