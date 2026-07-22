نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان الأربعاء عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفّر للرياض برنامجاً نووياً لأغراض مدنية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء عن اثنين من المسؤولين الأميركيين لم تسمّهما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم توقيع الاتفاق مع الجانب السعودي وإعلانه رسميا الأربعاء.

وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدرّ مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بندا في الاتفاق الذي تبلغ مدته 30 عاما ينص على أن تبني شركات أميركية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرَّر.