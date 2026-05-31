حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسك الحج ويؤدون طواف الوداع

اختتم حجاج بيت الله الحرام، أمس، مناسك الحج بعد أداء طواف الوداع، وذلك بعد إكمال الحجاج المتأخرين رمي الجمرات في مشعر منى في آخر أيام التشريق.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام على المسجد الحرام، أمس، لأداء طواف الوداع في ختام مناسك الحج، بعد أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج.

وشهد المسجد الحرام وساحاته حركة انسيابية في دخول الحجاج وخروجهم وأداء الطواف بفضل الخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة الحشود وتنظيم مسارات الحركة داخل المسجد الحرام، ما يسهم في تسهيل تنقل القاصدين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكمل حجاج بيت الله الحرام أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اقتداء بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة.