ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

1.7مليون عدد الحجاج هذا العام بينهم أكثر من 1.5 مليون قدموا من خارج المملكة

واصل ضيوف الرحمن أمس رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، يتبعه السعي بين الصفا والمروة.

وتوافدت جموع حجاج بيت الله الحرام، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى، وسط عمليات تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم.

وواصلت الجهات المعنية تنفيذ خطط التفويج المنظمة للحشود في مشعر منى، مع استمرار توافد الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى عبر جسر الجمرات الذي جرى تجهيزه بخطط وقائية ومسارات متعددة لتوزيع الحشود على مختلف الأدوار، بما يضمن انسيابية الحركة وتفادي أي اختناقات.

وأغلقت السلطات الأمنية عدداً من الطرق المؤدية إلى مشعر منى وحولتها إلى مسارات مخصصة للمشاة، ضمن ترتيبات دقيقة لإدارة الحشود، لافتة إلى أن منشأة الجمرات تستوعب أكثر من 300 ألف حاج في الساعة الواحدة، عبر تنسيق مشترك بين رجال الأمن ووزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة، وفق جداول زمنية محددة.

ولم يشهد موسم الحج حتى الآن أي حوادث، في ظل الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها الجهات المعنية، فضلاً عن الانتشار الصحي الواسع داخل منشأة الجمرات، إذ تم إعداد أكثر من 1100 نقطة إسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما سجلت وزارة الصحة السعودية، انخفاضاً بنسبة 90 % في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي، بما يعكس نجاح التدابير الوقائية التي ركزت على الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

كما سخرت الجهات المختصة إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، مع متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة في الحج لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم داخل المسجد الحرام ومحيطه.

ويواصل ضيوف الرحمن بعد ذلك المناسك في مشعر منى خلال أيام التشريق، إذ يرمون الجمرات الثلاث، قبل اختتامهم الحج بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.7 مليون، بينهم أكثر من 1.5 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بينما بلغ عدد الحجاج من داخل المملكة أكثر من 160 ألف حاج.