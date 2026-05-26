1.5 مليون حاج على صعيد عرفات اليوم

دعوة الحجاج إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية

تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام عند ساعات الصباح الأولى، اليوم الثلاثاء (التاسع من ذي الحجة)، التوافد إلى مشعر عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، في مشهد مهيب ترفع فيه أيادي الحجاج بالأدعية بقلوب خاشعة فوق جبل الرحمة، بعد أن باتوا ليلتهم بمشعر منى في يوم «التروية».

وتواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة من قبل أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي تحيط الطرق ودروب المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمينهم.

إي بي إيه الحجاج خلال توجههم إلى منى في يوم التروية

وقضى حجاج بيت الله الحرام، أمس، يوم التروية بمشعر منى، اقتداء بالسنة النبوية، مفعمين بأجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة، قبل تصعيدهم إلى مشعر عرفات.

واتسمت حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة بالانسيابية والمرونة، بمتابعة الآلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات.

يوم عرفة

ويقف 1.5 مليون حاج على صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المبارك، في مشهد مهيب، راجين رحمة ربهم وابتغاء مرضاته. ويؤدي ضيوف الرحمن صلاتَي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن يستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، التي سيلقيها هذا العام الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.

ومع غروب شمس اليوم الثلاثاء، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون بها حتى فجر غد الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة، قبل أن يعودوا إلى مشعر منى لتكملة مناسك الحج.

إرشادات وخطط عمل

ودعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية، مؤكدة أهمية الالتزام بالسلوكيات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح الدليل أن استخدام المظلة يُعد من الوسائل الوقائية الفعالة التي تسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، إلى جانب دورها في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يعزز سلامة الحجاج ويساعدهم على أداء المناسك بشكل صحي وآمن، وتسهم المظلة في خفض درجة الحرارة المحيطة بالحاج بنحو 10 درجات مئوية.

ويشارك أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية من خلال أكثر من 600 خطة عمل، عبر مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بمتابعة لجنة الحج العليا، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني خلال مراحل الحج.

وتواكب مراكز «نسك عناية» التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية وجود ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال 38 مركزاً وأكثر من 160 موقعاً لتقديم الخدمة، وبفرق ميدانية تتحدث أكثر من 11 لغة.