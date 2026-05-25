الحجاج يؤدون طواف القدوم ويتجهون إلى منى اليوم

أدى مئات الآلاف من الحجاج، أمس، طواف القدوم في مكة المكرمة، عشية يوم التروية، حيث سيتوجهون إلى منى.

وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أن أكثر من 1.52 مليون حاج وصلوا من خارج المملكة، في عدد تجاوز بالفعل حصيلة العام 2025، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجاج من داخل السعودية. والعام الماضي بلغ عدد الحجاج 1.67 مليون، بينهم 1.506 مليون قدموا من خارج السعودية.

وسجل مشعر عرفات، شرق مكة المكرمة، أعلى درجات الحرارة المسجلة على مكة والمشاعر المقدسة، حيث بلغت 45 درجة مئوية.

وبلغت الحرارة في مكة 44 درجة، كما جرى تسجيل درجة الحرارة ذاتها في مشعر منى.