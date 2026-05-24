عرفات يسجل أعلى درجات الحرارة بمكة والمشاعر بـ 45 درجة مئوية

سجل مشعر عرفات، الذي يقع على بُعد حوالي 18 إلى 22 كيلومتراً شرق مكة المكرمة، أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، حيث بلغ 45 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة في مكة المكرمة 44 درجة مئوية، كما جرى تسجيل درجة الحرارة ذاتها في مشعر منى، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 42 درجة مئوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم بالمناطق الأخرى التي شهدت ارتفاعا بدرجات الحرارة ومنها الرياض والقيصومة والدمام وينبع وبريدة.

ودعت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد حجاج بيت الله الحرام إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية، مؤكدةً أهمية الالتزام بالسلوكيات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح الدليل أن استخدام المظلة يُعد من الوسائل الوقائية الفعالة التي تسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، إلى جانب دورها في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يعزز سلامة الحجاج ويساعدهم على أداء المناسك بشكل صحي وآمن، وتسهم المظلة في خفض درجة الحرارة المحيطة بالحاج بنحو 10 درجات مئوية.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية المرتبطة باستخدام المظلة والمحافظة عليها، ومن أبرزها: ربط المظلّة بسوار على معصم اليد وطيّها وحفظها بطريقة مناسبة لاستخدامها عند الحج، وعدم التخلص منها بعد أداء المناسك، ويأتي ذلك ضمن خدمات التوعية الصحية التي تقدمها المنظومة الصحية لتعزيز الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.

وتشهد المشاعر المقدسة (منى، عرفات، ومزدلفة) ومكة المكرمة أجواءً حارة إلى شديدة الحرارة خلال أيام الحج؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى نهاراً بين (42) إلى (49) درجة مئوية، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض ليلاً لتتراوح بين (27) إلى (33) درجة مئوية.

ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام المناسك ، يوم التروية (8 ذي الحجة) - النفرة إلى منى ، تسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة، مع درجات عظمى تتجاوز حاجز الـ (42) درجة مئوية. ويوم عرفة (9 ذي الحجة) - الوقوف بعرفة فتبلغ درجات الحرارة ذروتها، حيث تسجل المشاعر المقدسة درجات حرارة عظمى تتراوح بين (45) إلى (49) درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة.

اما يوم النحر وأيام التشريق (10 إلى 13 ذي الحجة) - رمي الجمرات، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع نهاراً لتبقى في مستوياتها القاسية بين (45) و (47) درجة مئوية، مع احتمالية لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وفرص لتكون سحب رعدية ممطرة في فترات المساء ، وفقا للأرصاد الجوية السعودية

وتُحذر الأرصاد بشدة من التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11:00 صباحاً و4:00 عصراً.