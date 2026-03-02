السعوديو توقف "بعض الوحدات التشغيلية" في مصفاة رأس تنورة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الإثنين، إيقاف "بعض الوحدات التشغيلية" في مصفاة رأس تنورة الواقعة على ساحل الخليج العربي "بصورة احترازية"، وذلك عقب استهدافها بمسيرتين تسببتا في اندلاع حريق بالمنشأة.

ويُعد مجمع رأس تنورة، الواقع على الساحل الشرقي للمملكة، أحد أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط، وركيزة أساسية لقطاع الطاقة في السعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته في الأسواق المحلية". وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة "فرانس برس" بأن المصفاة تعرضت لاستهداف تسبب في حريق محدود تم إخماده لاحقاً.