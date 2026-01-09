قطر تأسف لتضرر مبنى سفارتها في كييف وتؤكد سلامة أفراد البعثة

أعربت قطر الجمعة عن أسفها لإصابة مبنى سفارتها في كييف جراء قصف ليلي، وأكدت عدم إصابة أي من أفراد البعثة وموظفي السفارة، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تضرر المقر في هجوم روسي واسع النطاق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تعرب دولة قطر عن أسفها البالغ لتعرض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف الليلة الماضية، وتؤكد في الوقت نفسه أنه لم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء". وشددت على ضرورة تجنب البعثات والمنظمات الدولية "تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي".