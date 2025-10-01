أمير قطر يناقش مع ترامب خطه إنهاء الحرب في غزة

قال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء" خطة واشنطن لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الشيخ تميم بن حمد جدد التأكيد على دعم قطر لجهود إحلال السلام، معبراً سموه عن ثقته في قدرة الدول الداعمة للخطة للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واستعراض "العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة والتعاون الثنائي"، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.