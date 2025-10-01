قطر ترحّب بتوقيع ترامب مرسوماً لضمان أمنها

رحّبت قطر اليوم "الأربعاء" بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً لضمان أمنها، عقب نشر البيت الأبيض الأمر التنفيذي الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لاعتداء إسرائيلي في سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية أن "قطر ترحّب بتوقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يؤكّد أن أي هجوم مسلح على أراضيها يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد وقع أمراً تنفيذيا يتعهد فيه باستخدام جميع التدابير، من بينها العمل العسكري الأمريكي، للدفاع عن قطر، وجاء ذلك كخطوة جديدة من ترامب لطمأنة القطريين عقب الاعتداء الإسرائيلي المفاجئ الذي استهدف قادة من حماس في الدوحة.

وتضمن الأمر أن بين البلدين "تعاونا وثيقا" و"مصالح مشتركة"، والتعهد "بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي".

ونص الأمر على أن "الولايات المتحدة ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً للسلم والأمن في الولايات المتحدة".