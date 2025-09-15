رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لمواجهة التوسع الإسرائيلي

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كلمة خلال مشاركته في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة الذي عقد في الدوحة، على ضرورة تبني استراتيجية عربية إسلامية موحدة للتصدي للسياسات التوسعية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن استمرار العدوان على غزة دون محاسبة أدى إلى تصاعد جرأة الاحتلال، والذي تجاوز مؤخراً بتهديده لأمن دولة قطر.

وتطرق الرئيس اليمني إلى الهجمات الإسرائيلية على اليمن، والتي تستهدف البنية التحتية المدنية تحت ذريعة الرد على هجمات الحوثيين، مما حول البحر الأحمر إلى ساحة صراع وأدى إلى عسكرة المنطقة بأكملها.

وأوضح أن التحديات الجيوسياسية الحالية تثبت وجود علاقة تبادلية بين الدول التوسعية والجماعات المسلحة، حيث يعمل كل طرف على توفير المبررات لتمدد الآخر، ويشكلان معاً تهديداً للدول الوطنية واستقرار المنطقة.

وقدم العليمي رؤيته لمواجهة هذه التحديات عبر ثلاث ركائز أساسية: تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، ومواجهة المشاريع التوسعية في المنطقة مع التركيز على التكامل العربي الإسلامي.

كما أشاد بالجهود السعودية والإماراتية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، معتبراً إياها نموذجاً للتضامن العربي في مواجهة التهديدات الخارجية، كما ثمن المبادرات الخليجية والعربية لدعم اليمن اقتصادياً وأمنياً.

وفي سياق القضية الفلسطينية، رحب بالجهود الدبلوماسية العربية التي قادتها السعودية نحو تحقيق اعتراف دولي بدولة فلسطين، مع تأكيده على دعم اليمن الكامل لجهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية وإعادة إعمار غزة.

واختتم كلمته بتأكيد على أن الأمن العربي والإسلامي وحدة واحدة لا تتجزأ، داعياً إلى تضامن عربي إسلامي فعّال لمواجهة التحديات المشتركة وضمان استقرار المنطقة.