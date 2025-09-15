الرئيس التركي: عدوان إسرائيل يهدد المنطقة بالفوضى

أكد الرئيس التركي أن العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديداً مباشراً للمنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بمجازرها في غزة بل مدّت عدوانها إلى قطر، الدولة الوسيطة الساعية إلى السلام.

وأوضح أن حكومة نتنياهو تستهدف مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني وجرّ المنطقة إلى الفوضى، فيما يواصل سياسيون إسرائيليون ترديد "أوهام إسرائيل الكبرى".

ودعا أردوغان إلى تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة وفق آليات القانون الدولي، مؤكداً رفض بلاده المطلق أي تهجير أو إبادة أو تقسيم للشعب الفلسطيني.

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة أن تُترجم قرارات القمة إلى إعلان مكتوب موجّه إلى العالم أجمع، مطالباً الدول الإسلامية بممارسة ضغوط اقتصادية أثبتت التجارب السابقة فاعليتها، وتطوير آليات التعاون المشترك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات التنمية لتقوية الموقف الجماعي.